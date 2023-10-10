مبادرة براعم مصر الرقمية 2023.. اعرف طريقة التسجيل وآخر موعد للتقديم

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التسجيل للالتحاق في مبادرة براعم مصر الرقمية 2023 للعام الدراسي الحالي متاح حاليا، منوهة بأن آخر موعد للتسجيل الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مبادرة براعم مصر الرقمية 2023 والمستندات المطلوبة للتقديم، والمراحل الدراسية المستهدفة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، وفقا لما أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الإلكتروني.

تفاصيل مبادرة براعم مصر الرقمية 2023

أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة براعم مصر الرقمية 2023، منحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس فى المرحلة الابتدائية، وتستهدف تزويد النشء بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.

شروط الالتحاق بمبادرة براعم مصر الرقمية

- أن يكون الطالب مصرى الجنسية

- ألا يزيد عمر الطالب عن 11 عاما ولا يقل عن 9 سنوات

- يشترط أن يكون الطالب مقيدًا بالصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي بإحدى المدارس المصرية سواء حكومية أوأزهرية أو خاصة أو و تجريبية أو دولية.

- أن يكون لدى الطالب حساب مدرسي موحد تابع لوزارة التربية والتعليم، باستثناء طلاب المعاهد الأزهرية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في المبادرة

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- إقرار موقع من ولي الأمر.

- بيان نجاح للعام الدراسي المنتهي معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب أو الإدارة التعليمية .

- خطاب قيد من المدرسة الملتحق بها الطالب لإثبات قيده بالعام الدراسى الحالي.

- صورة شخصية ملونة للتلميذ بخلفية بيضاء مقاس 6x4.

كيفية التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية

يتم التسجيل فى المبادرة إما من خلال الحساب الرسمى الموحد التابع لوزارة التربية والتعليم،أو التسجيل من خلال حساب بريد إلكتروني شخصي للطالب مثل Hotmail Outlook ،Live، وذلك عبر الرابط من هنا.