«الأزهر العالمي للفتوى» لـ«الطلاب»: ضعوا هدفا أمام أعينكم واسعوا لتحقيقه

وجّه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، رسالة خاصة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، هدفها التركيز على الأهداف والأحلام الخاصة بكل طالب منهم؛ للوصول إليها وتحقيقها.

رسالة الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للطلاب

ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «ابدأ عامك الدراسيّ واضعًا هدفَك أمام عينيك، وسِرْ في طريق الوصول إليه بطمأنينة، ولا يشغلنَّك عنه شاغلٌ، وليكن هدفُك عاليًا غاليًا».

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، وَمَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا» [أخرجه الحاكم في مُستدركه]، وقال ﷺ: «فِي الجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ الأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ العَرْشُ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ». [أخرجه الترمذي].

الأزهر يوجه رسالة للطلاب

وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور آخر عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «استقبل عامك الدراسي الجديد بنشاط ويقظة وإقبال على العلم، واستعذ بالله من الكسل».

واستشهد «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» أخرجه البخاري.