رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

روابط تحميل الكتب الإلكترونية لطلاب الأزهر لجميع المراحل بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
03:15 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
جولات متابعة الدراسة بازهر القليوبية

جولات متابعة الدراسة بازهر القليوبية

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، عن روابط تحميل الكُتب الدراسية لجميع المراحل الأزهرية للعام الدراسي 2023- 2024 م بصيغة PDF لتكون متاحة على موقع بوابة الأزهر، ووزارة التربية التعليم، في إطار التحول الرقمي بالأزهر الشريف. 

وتستعرض «الوطن» روابط تحميل الكتب الدراسية المختلفة لطلاب الأزهر في كافة المواد الشرعية والثقافية والمتاحة من خلال بوابة الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم.

كتب المواد الأزهرية 

أوضح منشور للإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، مخاطبا الطلاب وإدارات المعاهد وأولياء الأمور، أنه يمكن تحميل نسخة الكتب بصيغة «بي دي إف» من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية على الروابط التالية:

- مرحلة رياض الأطفال من هنا 

- المرحلة الابتدائية من هنا 

- المرحلة الإعدادية من هنا 

- المرحلة الثانوية من هنا 

تحميل الكتب الدراسية الثقافية 

وأضاف المنشور أنه لتحميل الكتب الدراسية الثقافية للمراحل المختلفة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي من هنا

اقرأ المزيد:

وظائف قيادية شاغرة في «أزهر القليوبية».. «موجهون وشيوخ معاهد»

موعد انطلاق نشاط «أزهر القليوبية» الصيفي لتخريج 10 آلاف حافظ للقرآن

فتح باب التقديم على وظائف في أزهر القليوبية.. اعرف الشروط والمستندات

وظائف قيادية جديدة في «أزهر القليوبية».. الشروط المطلوبة ومواعيد التقديم

فتح باب التقدم لوظيفة قيادية بـ«أزهر القليوبية».. الشروط والأوراق المطلوبة

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة شيخ معهد بـ«أزهر القليوبية»

وظائف قيادية جديدة في «أزهر القليوبية».. الشروط والأوراق المطلوبة

رابط وخطوات تحديث بيانات المحفظين وأصحاب المكاتب الأهلية بـ«أزهر القليوبية»

وظائف قيادية جديدة في «أزهر القليوبية».. تعرف على المواعيد والشروط

وظائف قيادية جديدة بـ«أزهر القليوبية».. تعرف على التفاصيل والمواعيد والشروط