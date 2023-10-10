روابط تحميل الكتب الإلكترونية لطلاب الأزهر لجميع المراحل بالقليوبية

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، عن روابط تحميل الكُتب الدراسية لجميع المراحل الأزهرية للعام الدراسي 2023- 2024 م بصيغة PDF لتكون متاحة على موقع بوابة الأزهر، ووزارة التربية التعليم، في إطار التحول الرقمي بالأزهر الشريف.

وتستعرض «الوطن» روابط تحميل الكتب الدراسية المختلفة لطلاب الأزهر في كافة المواد الشرعية والثقافية والمتاحة من خلال بوابة الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم.

كتب المواد الأزهرية

أوضح منشور للإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، مخاطبا الطلاب وإدارات المعاهد وأولياء الأمور، أنه يمكن تحميل نسخة الكتب بصيغة «بي دي إف» من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية على الروابط التالية:

- مرحلة رياض الأطفال من هنا

- المرحلة الابتدائية من هنا

- المرحلة الإعدادية من هنا

- المرحلة الثانوية من هنا

تحميل الكتب الدراسية الثقافية

وأضاف المنشور أنه لتحميل الكتب الدراسية الثقافية للمراحل المختلفة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي من هنا