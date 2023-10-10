الجامعة اليابانية تحصد المركزين الأول والثاني في مبادرة المشروعات الخضراء

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حصاد الباحثين بالجامعة المركزين الأول والثاني عن فئة المشروعات المتوسطة من 412 مشروعا بالفئات الست المطروحة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثانية، لقطاع غرب الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والتى تم تنظيمها بمحافظة مطروح، في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ «COP 28».

تفاصيل فوز المشروعات

وذكر رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أنه تم تقييم المشروعات وفقا للمعايير التي حددتها المبادرة مع مراعاة المكونين الأخضر والذكي، وتصعيد 18 مشروعا بواقع 3 مشاريع عن كل فئة، على أن يتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة، ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات، واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في «COP 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية.

المشروعات الفائزة

وأوضح رئيس الجامعة، أن المشروع الأول الفائز تمثل في محطة خضراء لتحلية المياه لمجتمعات مستدامة للباحث الرئيسي الدكتور منى جمال الدين والدكتور حمدى حسن، والثاني هو بناء أول نظام مصري متكامل لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود سائل، للباحثين الدكتور أحمد عبدالمنعم والدكتور أحمد السيد راشد، والمهندسين محمد نوفل ومحمد بلال وعمرو الجزيري.

وأكد «عدلي»، أن المشروعات الفائزة من ضمن استراتيجية الجامعة اليابانية التي تستهدف دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومي، وذلك من خلال دعم البحث العلمي وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة والبيئة.