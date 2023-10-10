بيومي فؤاد ومحمد رضوان يواصلان تصوير فيلم «الإسكندراني»

يواصل الفنان محمد رضوان، تصوير مشاهده في فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، وذلك بعدما سبق وصوّر عددًا من المشاهد بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المُقرر الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

ونشر محمد رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من كواليس تصوير فيلم الإسكندراني، وظهر فيها بصحبة الفنان بيومي فؤاد، والمخرج خالد يوسف، إذ يتواجدوا في أحد المناطق المطلة على البحر.

سبق وكشفت الفنانة زينة، عن تواجدها في الإسكندرية هي الأخرى، لاستكمال تصوير مشاهدها بالفيلم هناك، حيث علقت قائلة: «فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف من أجمل مكان في العالم الإسكندرية، وعن أجمل مدن مصر، مصر بلدي».

فيلم الإسكندراني، بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبدالله، خالد سرحان، انتصار، محمود الليثي، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.