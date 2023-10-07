زينة تنشر صورا من كواليس فيلم الإسكندراني: «أجمل مكان في العالم»

كشفت الفنانة زينة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن مجموعة صور لها من كواليس فيلم الإسكندراني.

وعلقت زينة على الصور: «فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف من أجمل مكان في العالم الإسكندرية، وعن أجمل مدن مصر، مصربلدي».

أبطال فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف

وروج خالد يوسف عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» لفيلم الإسكندراني بنشر صورة لأبطال الفيلم، وهم أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، خالد سرحان، انتصار، محمود الليثي.