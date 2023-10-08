زينة تكشف تفاصيل دورها في فيلم الإسكندراني: مظلومة وعنيدة ومكافحة

تواصل الفنانة زينة تصوير دورها في فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف، حيث تتواجد حاليا في محافظة الإسكندرية، ونشرت عبر حسابها على موقع «إنستجرام» مجموعة من الصور من كواليس التصوير معلقة: «أجمل مكان في العالم.. الإسكندرية».

وقالت الفنانة زينة عن دورها في فيلم الإسكندراني، إنه مختلف تماما عن ما قدمته خلال مسيرتها الفنية، موضحة: «أجسد شخصية (قمر) وهي فتاة إسكندرنية مكافحة وعنيدة جدعة ومحبوبة تقف بجانب الحق والمظلوم، وبالرغم من تعرضها للظلم في حياتها إلا أنها تكافح من أجل حياتها كمعظم السيدات المصريات».

زينة تكشف تفاصيل دورها في فيلم الإسكندراني

وأكدت زينة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنها تبحث من وقت لآخر عن المشاركة في عمل مهم ليكون بصمة في مشوارها الفني، قائلة: «تلقيت مكالمة هاتفية من المخرج خالد يوسف، وقال لي إن لديه معالجة لنص للكاتب أسامة أنور عكاشة، وأُعجبت بالمعالجة جدا بعد قرائتها وتشجعت للمشاركة في الفيلم، وطلبت منه قراءة السيناريو في أسرع وقت»، متابعة: «أحاول الاجتهاد وتقديم الرؤية الإبداعية الخاصة بالمخرج في العمل، بجانب إرضاء الجمهور وتقديم عمل فني محترم».

أبطال فيلم الإسكندراني مع زينة

ويضم فيلم الإسكندراني في بطولته بجانب زينة مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية، من بينهم أحمد العوضي، وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وخالد سرحان، ومحمود حافظ، وانتصار، ومحمود الليثي، عن نص للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.