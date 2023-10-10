مصادر مصرية رفيعة المستوى تحذر من مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

صرحت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، بأنّ القضية الفلسطينية تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها، مشيرة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إنّ «هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها، بتخييرهم بين الموت تحت القصف أو النزوح إلى الخارج».

وحذّرت المصادر من مخاطر تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية، مضيفة أن «بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وتمهد له بتقديم مبررات الأمر الواقع، لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيًا، سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي، بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو ما تصدت له مصر وستتصدى له، ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه، وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة، واستقر الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن».