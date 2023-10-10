«عربية الشيوخ»: اتصالات قادة العالم بالرئيس السيسي اعتراف بدور مصر في قضية فلسطين

أكّدت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وامينة الشؤون السياسية بحزب «حماة الوطن»، أنَّ الاتصالات المكثفة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي من زعماء وقادة العالم وذلك لبحث تهدئة الأوضاع المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، منذ بداية الأزمة بمثابة دليل قاطع على الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية وقدرة مصر على إحداث التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عن تقديم مصر للشعب الفلسطيني الدعم المادي بشكل مستمر.

وقالت إنَّ حرص الرئيس السيسي في مشاوراته مع زعماء وقادة العالم على ضرورة وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف لحماية المدنيين هدفه تحقيق أمن واستقرار المنطقة بدليل التحركات المصرية الجارية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، فضلا عن توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار وصولاً لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكّدت وكيل لجنة الشؤون الخارجية، لـ«الوطن»، أنَّ إشادة زعماء وقادة العالم بالدور التاريخي لمصر في القضية الفلسطينية يؤكّد للعالم كله حرص مصر الكبير على إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.

وطالبت المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسئولياته وإيقاف العنف الدائر، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الممارسات العنصرية والاستيطانية لسلطات الاحتلال، بما يجنِّب المنطقة مستويات جديدة من التوتر وعدم الاستقرار.

وأضافت أنَّ المحادثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع القوى الفاعلة دوليًا تهدف للتوصل لوقف سريع لإطلاق النيران ووقف التصعيد حماية للأرواح ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وتابعت أنَّ مصر ستظل إلى جوار الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن ما يثار حول سيناريو نزوح المواطنين الفلسطينيين إلى سيناء؛ سبق وحدث وأن استقبلتهم القوات المصرية لحين تحقيق التهدئة ثم عادوا لوطنهم، إلا أن الأوضاع تغيرت فمع الانتصارات التي حققتها المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى سوف تزيد الفلسطينيين إصرارا للتمسك بأرضهم وعدم النزوح الي سيناء والدفاع عن أراضيهم حتى لا يتوغل الاحتلال الإسرائيلي.