وكيل «عربية النواب» يطالب المجتمع الدولي بضرورة حل القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية الدور الذي تقوم به مصر من أجل وقف الاشتباكات التي يشهدها قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، ودفع جميع الأطراف على ضبط النفس للحفاظ على مستقبل التهدئة بين الطرفين، والعودة إلى مائدة المفاوضات والحلول السلمية.

ضرورة وقف التصعيد والأعمال الاستفزازية

وأكد ضرورة وجود تحرك دولي فاعل من أجل دفع إسرائيل نحو اللجوء إلى مائدة المفاوضات، ودعم جهود استئناف عملية السلام، ووقف التصعيد والأعمال الاستفزازية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

وطالب عضو مجلس النواب المجتمع الدولي بالعمل على حل القضايا العالقة بمنطقة الشرق الأوسط، وإيجاد حلول جذرية لها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والعمل على إنهاء احتلال الأراضي العربية من أجل أن يتحقق السلم والأمن الدوليين.

وأكد أن العالم لم يعد قادرا ولا مهيئا في ظل ما يتعرض له من أزمات كبرى، لاستقبال حروب وصراعات جديدة قد تكون سببا في إحداث حالة من القلق والتوتر إقليميا ودوليا، ما يتطلب العمل الجاد للضغط على إسرائيل من أجل اللجوء إلى المفاوضات بدلا من الحلول العسكرية التى لا تزيد الأمور إلا تعقيدا.

الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن مصر كانت حريصة على مدار السنوات الماضية على القيام بدورها في حل القضية الفلسطينية، من خلال إحياء عملية السلام، والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وحماية مقدساته التى عمل الاحتلال على انتهاكها على مدار سنوات، مطالبا بتوفير الحماية الدولية لهذه المقدسات ووضع حد للاستفزازات الإسرائيلية.