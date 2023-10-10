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«الإحصاء»: استقرار نسبي في معدل التضخم لشهر سبتمبر 2023

كتب:

ماهر هنداوي
11:59 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
أسعار السكر

أسعار السكر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، معدلات التضخم عن شهر سبتمبر الماضي، مؤكدا في بيان له اليوم، أن معدل التضخم السنوي بلغ 38% لشهر سبتمبر 2023 مقابل 15% لنفس الشهر من العام السابق.

أسباب الاستقرار في معدلات التضخم

وأرجع «الإحصاء» أسباب هذا الاستقرار إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%)، وثبات أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، وأسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، بالإضافة إلى تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (19.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (3.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.0%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (3.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).

أولا: التغير الشهر للرقم القياسي للأسعار  

ورصد الجهاز مؤشرات التغير الشهري للرقم القياسي للأسعار عن شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهـر أغسطس 2023، وجاءت المؤشرات على النحو التالي: 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرا قدره (3.6%) وذلك نتيجة للآتي: تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.2%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%)، تغير أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (4.5%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرا قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6 %).

3- سجل قسم الملابس والأحذية تغيرا قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (3.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.0%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرا قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرا قدره (1.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.3%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرا قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرا قدره (0.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.8%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرا قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (3.5%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرا قدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرا قدره (1.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.1%).

ثانياً: التغير السنوي للرقم القياسي للأسعار

ورصد الجهاز مؤشرات التغير السنوي عن شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2022، وجاءت مؤشراته على النحو التالي:

1. سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرا قدره (73.6%) وذلك نتيجة للآتي: تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.8%)، تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (92.8%)، تغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.2%)، تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.8%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.4%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (70.9%)، تغير أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (114.6%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (46.8%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (68.7%) .

2. سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرا قدره (55.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (48.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (55.1%).

3. سجل قسم الملابس والأحذية تغيرا قدره (20.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (48.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (19.0%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (28.5%).

4. سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرا قدره (7.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%).

5. سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (38.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (33.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (48.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (38.2%).

6. سجل قسم الرعاية الصحية تغيرا قدره (20.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.0%).

7. سجل قسم النقل والمواصلات تغيرا قدره (12.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (7.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.3%).

8. سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرا قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (34.5%) .

9. سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرا قدره (34.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (49.1%).

10. سجل قسم التعليم تغير قدره (11.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (7.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%) .

11. سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرا قدره (43.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (28.1%).

12. سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرا قدره (26.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (31.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (37.9%).

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.