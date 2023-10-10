«رياضة السويس» تستعد للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر: فقرات فنية متنوعة

تستعد مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس للاحتفالات بعيد المحافظة القومي ببرنامج خاص بها، يتضمن فعاليات وأنشطة فنية ورياضية.

واجتمع عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس، بمديري الإدارات الفنية، ومديري الإدارات الفرعية، ومديري مراكز شباب السويس، لتوزيع التكليفات والمهام، استعداداً لبدء احتفالات محافظة السويس بمرور 50 عاما على انتصارات اكتوبر المجيدة.

إطلاق الشعلة 19 أكتوبر

وأوضح «الشيمي»، أن مديرية الشباب والرياضة بصدد الاستعداد لبدء الاحتفالات اعتباراً من يوم 19 أكتوبر الجاري بإطلاق الشعلة، وذلك حتى يوم 24 من نفس الشهر، لذا شدد على ضرورة الإعداد الجيد وبحث الترتيبات والأمور المتعلقة بها.

أنشطة متنوعة

وأشار «الشيمي» إلى أهمية التنوع في الأنشطة والاحتفالات الخاصة بهذا الحدث، والترتيب لظهوره بالمظهر المشرف، كما أكد ضرورة تكثيف مشاركة جميع الكيانات الشبابية، والمشاركين بأنشطة الادارات العامة بالمديرية، والأكاديميات الرياضية، وأعضاء مراكز الشباب، وكذلك الأندية الرياضية بالمحافظة، حيث تهدف الاحتفالات إلى بث روح الولاء والانتماء لدي جميع المواطنين، كما انها تجدد فرحتهم بالنصر العظيم.