جميلة إسماعيل تسحب أوراق ترشحها من «الوطنية للانتخابات»

قالت المرشحة الرئاسية المحتملة، جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، في بيان صادر عنها اليوم، إنها سحبت أمس الأوراق اللازمة للترشح من الهيئة الوطنية للانتخابات وسداد التأمين اللازم.

وأوضحت جميلة إسماعيل أنه جارٍ العمل حاليا على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الأوراق والفحص الطبي، كما أنها اجتمعت مع أعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور، أمس الأحد، لحسم ما يتصل بالجمعية العمومية التي من المقرر أن تعقد، غدا الثلاثاء، موضحة أنه جارٍ التصويت من جانب أعضاء الجمعية على قرار مشاركة الحزب في الانتخابات.

متابعة حركة تحرير التوكيلات الشعبية

وعلى صعيد آخر، جارٍ التحرك ومتابعة حركة تحرير التوكيلات الشعبية وسبل مساعدة الشاكين من عدم تمكنهم من تحريرها في أكثر من مكتب شهر عقاري وإرسال الشكاوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك تكثيف الاتصالات والتشبيك مع المصريين في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لتحرير التوكيلات وإرسالها لمسؤولي الحملة الخميس بحد أقصى.

ومن جانبه، نفى وليد العماري، المتحدث باسم الحزب، ما تردد حول حصول المرشحة الرئاسية على 20 تزكية من النواب، وقال: «مسؤولي التواصل مع النائبات والنواب ومجلس النواب، أكدوا أن النِصاب لم يكتمل بعد في ملف التزكيات، وأن الحملة تعمل على التوكيلات الشعبية وتراها شديدة الأهمية».