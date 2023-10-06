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جولة لمرشحة الرئاسة المحتملة جميلة إسماعيل بـ«الشهر العقاري» لجمع التأييدات

كتب:

حبيبة فرج
03:54 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل

المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل

قال إسلام أبو ليلة، مسؤول الحملة الانتخابية للمرشحة الرئاسية المحتملة، جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أجرت جولة على عدد من مكاتب الشهر العقاري، اليوم الجمعة، من أجل جمع التأييدات اللازمة لاستكمال خطوات الترشح للرئاسة، موضحا أنها لم تستكمل بعد العدد المطلوب من التأييدات الشعبية والتزكيات البرلمانية اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

لقاء مع ناشطات وحقوقيات 

كانت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، أعلنت اعتزمها الترشح للانتخابات الرئاسية، وبدأت في خطوات جمع التزكيات والتأييدات الشعبية بمكاتب الشهر العقاري، فيما التقت عددا من الناشطات النسويات والحقوقيات، أمس الخميس، للتناقش حول رؤيتها للمرحلة المقبلة وبرنامجها الانتخابي، وأبرز القضايا التي سوف تعمل عليها وتتبناها، بالإضافة لجمع عدد من التأييدات. 

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