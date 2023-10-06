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نصائح ذهبية من زيزو لمواهب «كابيتانو مصر».. فيديو

كتب:

محمد عزالدين
10:18 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
زيزو

زيزو

شهدت الحلقة الجديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، ظهور أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.

ووجه زيزو عدة نصائح إلى مواهب برنامج «كابيتانو مصر»، قائلا: «لا بد من بذل مجهود زيادة في التدريبات والمباريات لتحقيق حلمك والظهور بشكل مختلف وقوي».

وأضاف زيزو: «إحراز الأهداف بصورة قوية يأتي من التمرين، حيث أقوم بالتمرين على التسديد يوميا عقب التمرين الأساسي».

مباراة بين فريقي «الشاذلي» و«صبري»

وأقيمت مباراة بين فريقي حسن الشاذلي، بقيادة الكابتن عبد الستار صبري، وفرقة ثابت البطل، بقيادة الكابتن سارة حسنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبرنامج كابيتانو مصر.

وحلقات برنامج «كابيتانو مصر»، تعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة ON.

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