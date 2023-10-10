بـ700 جنيه.. «شباب كفر الشيخ» تعلن عن رحلة للطلائع إلى الأقصر وأسوان

أعلنت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب الحجز لرحلة الأقصر وأسوان للنشء لمواليد 1 سبتمبر 2006 حتى 1 سبتمبر 2012، خلال الفترة من 5 حتى 10 نوفمبر المقبل، بقيمة اشتراك 700 جنيه، بعد تسجيل الطلائع على بوابة وزارة الشباب والرياضة، على أنّ يكون الموافقة على الطليع وتحصيل قيمة الاشتراك من خلال مديرية الشباب والرياضة

آخر موعد للتسجيل 30 أكتوبر الجاري

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ آخر موعد للتسجيل هو 30 أكتوبر الجاري، وتسديد المبلغ المحدد، واستيفاء كافة المرفقات المطلوبة بمقر إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بحي الزهور، مع الالتزام بكل الشروط.

وأكد حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم الرحلات للطلائع والشباب لتعريفهم بالمعالم السياحية في مصر وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، لافتاً أنّ من أهم شروط الاشتراك أنّ لا يكون تم المشاركة في الرحلات للعام 2022 - 2023.

فعاليات وبرامج الإدراة المركزية لتنمية النشء

ويشارك طلائع محافظة كفر الشيخ، في فعاليات وبرامج الإدراة المركزية لتنمية النشء بإشراف جيهان حنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.