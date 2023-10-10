التحفظ على 600 كيلوجرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ حملة مكبرة على أسواق مدينة فوه للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

ضبط 603 كيلوجرامات أسماك مملحة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

وأسفرت الحملة عن ضبط 600 كيلوجرامات أسماك مملحة، و3 كيلوجرامات لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، ومتابعة الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتور حمادة فليفل، مدير إدارة فوه البيطرية، والدكتور عصام منيسى، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بفوه، وسعيد حماد، بالرقابة التموينية، ولاء فراج، بالرقابة التموينية، وتامر ضبيش، بالرقابة التموينية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بتكثيف حملات المتابعة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه في وقت سابق، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.