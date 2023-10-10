ضبط طن أرز أبيض مجهول المصدر وبه حشرات قبل بيعه في البحيرة

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة حملات تفتيشية على الأسواق في مركزي كفر الدوار ودمنهور، ما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات.

حملات تموينية في البحيرة

ومرت الحملات على المنشآت الغذائية بكفر الدوار، وأسفرت عن ضبط لحوم منتهية الصلاحية بحسب تواريخ الإنتاج المدون على العبوات، وبلغ إجمالي وزن المضبوطات 350 كيلوجراما.

ضبط أزر فاسد

وقام مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بدمنهور بحملة تفتيشية أسفرت عن ضبط طن أرز مجهول المصدر، ويحتوي على حشرات «سوس حي»، بداخل أحد مراكز التعبئة.

كما تم ضبط أحد أماكن تجهيز الكشري غير المرخص، وتابع لأحد مطاعم الكشري الشهيرة بدمنهور، وبه كميات من الكبدة والسجق واللحم المفروم بها تغير في الخواص الطبيعية ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تأتي الحملات ضمن جهود محافظه البحيرة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، للتأكد من مدى إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.