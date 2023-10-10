إعدام أغذية منتهية الصلاحية في حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية، لضبط الأسعار والقضاء على التلاعب والغش التجاري، والتأكد من صلاحية السلع، ما أسفر عن تحرير 24 محضرا متنوعا.

حملة على المنشآت الغذائية في بني عبيد

وقال متولي عبد العال، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، في بيان، إنّ الحملة التموينية أسفرت عن تحرير 12 محضرا متنوعا، وإعدام 50 كيلوجراما من مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 6 محاضر في عدد من المنشآت الغذائية لعدم وجود شهادات صحية، وتحرير 4 محاضر بيئة لعدم نظافة المحلات وعدم وجود الاشتراطات الصحية.

تطهير الأسواق من السلع الفاسدة

وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وسيكون هناك متابعة مستمرة، وفي الفترة القادمة سنقوم عمليات تفتيش مفاجئ لرصد المخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.