تحرير 93 محضرا في حملة تموينية على الأسواق والمخابز بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، اليوم الجمعة، حملات مكثفة على الأسواق والمحلات من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمالا، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 93 محضرا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى المواطنين، التي أسفرت عن تحرير 93 محضرا تموينيا مختلفا.

وقال محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين اليوم الجمعة، جاءت على الأسواق والمحلات في المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها ما بين سلع مجهولة ونقص في الوزن وتجميع بنزين وسجلات وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.