إنجازات 10 سنوات.. الدولة نجحت في تجاوز أزمة الكهرباء حتى وصلت للعالمية

خلال عامي 2012 و2013، عانى المواطنون من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بشكل يومي، حيث تراوح العجز ما بين 2000 - 3000 ميجاوات يوميًا، واستمرت الأزمة حتى أغسطس 2014 حين بلغ العجز أقصاه، وزاد عن 6050 ميجاوات، وكان السبب في ذلك نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وعمليات الصيانة في أكثر من محطة للتوليد، ما أدى لخروج وحدات كثيرة عن العمل، وفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن».

وفيما يلي أبرز إجراءات الدولة لمواجهة تلك الأزمة:-

1- رفع قدرة الشبكة القومية للكهرباء لتصل لـ 56 ألف ميجاوات.

2- تخصيص 70 مليار جنيه ضمن خطة لتطوير شبكة النقل.

3- تخصيص 46 مليار جنيه لخطة تطوير شبكة توزيع الكهرباء بجميع المحافظات.

4- زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك. ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014.

زيادة قدرة سعات محطات المحولات 4 أضعاف

5- زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك. ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد.

6- إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء في زمن قياسي بتكلفة 6 مليارات يورو، وهي الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

7- إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات وهي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

8- إنشاء وتشغيل أكبر محطة رياح بالعالم والأحدث بالشرق الأوسط بقدرة 580 ميجاوات بجبل الزيت.