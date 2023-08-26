وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعلن زيادة الإنتاج المستهدف من المصادر المتجددة

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن المستهدفات المصرية من إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، موضحا أن الدولة تسعى إلى أن يصبح 60% من حجم الطاقة المنتجة مصدرها الطاقة المتجددة.

وقال إن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إلا أنه تم تحديث هذه الاستراتيجية بناء على المعطيات الموجودة، وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية، وانخفاض أسعارها.

6 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة

أشار «شاكر» في تصريحات صحفية إلي أن هناك 6 مشروعات طاقة متجددة تحت الإنشاء، وتمثل استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 4.4 مليار دولار، لتوليد 2500 ميجاوات، لافتا إلى أنه من المخطط أن يصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات بحلول عام 2025.

مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

تستعرض «الوطن» أهم مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر خلال سنوات الماضية، وهي كالتالي:

** مجمع بنبان للطاقة الشمسية

مجمع بنبان للطاقة الشمسية يعد أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ويهدف إلى توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين وللمشروعات العملاقة.

ويضم مجمع بنبان للطاقة الشمسية 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء، وتم انشاء المشروع بتكلفة استثمارية تتجاوز ملياري دولار، وتبلغ القدرة الاجمالية للمجمع 1465 ميجا وات.

** محطة جبل الزيت

تعتبر أكبر محطات توليد كهرباء من الرياح في العالم من حيث المساحة أو القدرات، وتولد محطة رياح جبل الزيت 580 ميجا وات.

وتقع المحطة على مساحة 100 كيلومتر مربع في منطقة جبل الزيت الواقعة ما بين مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر ومدينة الغردقة، وتضم امكانيات ضخمة تؤهلها لإنتاج الكهرباء بكميات كبيرة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من الرياح نحو 12 مليار جنيه، وتضم نحو 290 توربينة رياح بواقع 3 مشروعات، المشروع الأول يضم 120 توربينة بإجمالي قدرات تبلغ نحو 240 ميجاوات، والمشروع الثاني يضم 110 توربينات بإجمالي قدرات تبلغ 220 ميجاوات، بالإضافة إلى المشروع الثالث الذي يضم 60 توربينة بإجمالي قدرة 120 ميجاوات.

** محطة رياح خليج السويس

سيتم تشغيل محطة رياح خليج السويس نهاية العام الجارى ضمن خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة، والتوسعة فى مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 4.3 مليار جنيه، وبقدرة 250 ميجا وات.