كيف تغير نوع نشاط عداد الكهرباء المتعاقد عليه؟.. الشروط والأوراق المطلوبة

حددت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، آلية تغيير نوع نشاط عداد الكهرباء المتعاقد عليه، إذ يضطر العديد من المواطنين لتحويل بعض الأماكن السكنية إلى تجارية والعكس، وفي الأحيان الأخرى يحدث خطأ وقت تركيب العداد الحديث باستبدال النشاط المتعاقد عليه حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الخطوات والمستندات لتغيير نشاط العداد، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

الإجراءات المطلوبة لتغيير نوع نشاط عداد الكهرباء المتعاقد عليه

1- يتقدم المنتفع بطلب لتغيير نشاط العداد المتعاقد عليه لفرع الشركة التابع لها.

2- يقوم فني الشركة بالتوجه لمكان المعاينة المقصود.

3- يتم سداد الرسوم المحددة حسب فرق التأمين، وفرق زيادة القدرة وفق نوع النشاط في حالة وجوده.

4- في حالة الخطوة تنفذ خدمة تغيير النشاط المتعاقد عليها خلال 30 دقيقة من تقديم المواطن للمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتغيير نوع نشاط عداد الكهرباء المتعاقد عليه

1- إرفاق صورة لبطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن المنتفع.

2- تقديم إيصال الكهرباء ويكون حديث الإصدار.

3- يقوم المواطن المنتفع بتقديم البطاقة الضريبية الخاصة به حال كان النشاط تجاري أو صناعي.

4- تقديم الموافقة من الجهة الإدارية المختصة.