وظائف وزارة الكهرباء والطاقة بالشركة القابضة.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مجموعة وظائف خالية في عدة تخصصات، كما دعت راغبي الوظائف القيادية بالديوان العام، وفي عدد من المناطق التابعة للشركة في القاهرة وغرب الدلتا والقناة والإسكندرية ومصر العليا ومصر الوسطى، للتقديم بطلب شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية، وباسم رئيس الأمانة الفنية، لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة.

طرق تقديم طلبات وظائف وزارة الكهرباء والطاقة بالشركة القابضة

وتُفحص الطلبات الآن بعدما دعت الشركة لضرورة تقديم المستندات التي تمثلت في تقديم 12 صورة على أسطوانة مدمجة «سي دي»، محمل عليها نسخة من التقديم وورد، ونسخة «بي دي إف».

شروط يجب توافرها في المتقدمين

كانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء كشفت في بيان الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهي:-

- يشترط على المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية مرفقا به التالي:-

1- يرفق 4 صور شخصية حديثة للمتقدم من غير العاملين في مجال الأمن وترفق صحيفة الحالة الجنائية.

2- إرفاق موافقة جهة العمل على النقل، حال كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

3- وللتقديم على وظائف وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر إرفاق صورة البطاقة الشخصية.

4- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي

5- على المتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة.

6- حال كان المتقدم للوظيفة من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يجب إرفاق موافقة مبدئية من جهة عمله الآخر.

7- لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة.

8- يُخطر المتقدمون بموعد المقابلة الشخصية.