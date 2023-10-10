عواصف ترابية تضرب 13 محافظة خلال الساعات المقبلة.. اعرف الخريطة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ تشهد المحافظات هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، والتي سجلت أقصى سرعة لها في محافظات شمال الصعيد بـ36 كيلومترا في الساعة.

طقس المحافظات الساعات المقبلة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مواطني 13محافظة، هي البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط، والمنيا، وبني سويف، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، وقنا، من هبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات المقبلة، والتى تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً على الطرق الرئيسية والفرعية.

تحذير من طقس الساعات القادمة في المحافظات

وناشد خبراء هيئة الأرصاد الجوية سائقي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة، وكذلك مرضى الحساسية، والجيوب الأنفية، والأمراض التنفسية، نظراً لوجود الأتربة العالقة.

كما أشارت التوقعات إلى تكون الغيوم الجزئية على مختلف المحافظات مع توقعات بسقوط أمطار على البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط، وتكون خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها إلى 30% على مدار اليوم.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن عددا من المحافظات تشهد سقوط أمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية، بداية من الساعة 4 فجراً حتى 7 صباحا.