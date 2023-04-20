حالة طقس المحافظات غدا أول أيام عيد الفطر .. انخفاض الحرارة ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس المحافظات غدا أول أيام عيد الفطر، إذ تشهد البلاد 3 ظواهر جوية وهى نشاط للرياح، تكون الغيوم الجزئية، الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على بعض المحافظات، إذ سجلت 26 درجة للعظمى في القاهرة.

حالة طقس المحافظات غدا أول أيام عيد الفطر

وعن حالة طقس المحافظات غدا أول أيام عيد الفطر، أوضح البيان تعرض القاهرة، الجيزة، القليوبية إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة التي سجلت سرعتها 36 كيلو متر في الساعة، مع طقس غائم وتكون الشبورة المائية الكثيفة.

طقس غدا الجمعة في المحافظات

وتنشط الرياح أيضا في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد التى بلغت أقصي سرعتها 34 كيلو متر في الساعة مع طقس غائم جزئيا وانعدام فرص تكون الشبورة المائية.

وتشهد محافظات جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق بداية من الساعات الأولى من الصباح، مع تكون الغيوم الجزئية أيضا على مدار اليوم، وحذرت الأرصاد المواطنين من الرياح المحملة بالرمال والأتربة لاسيما مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

كما حذرت الأرصاد سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظراً لحجب الرؤية الأفقية إثر تكون الشبورة المائية الكثيفة، التي تستمر بداية من الغد حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة في أول أيام عيد الفطر في المحافظات

وعن درجات الحرارة في المحافظات غداً جاءت كالآتي:-

- القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية الشرقية العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

- جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة

اضطراب في حركة الأمواج

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط تكون خفيفة تصل إلى متر ويكون اتجاهها شمالية شرقية، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.