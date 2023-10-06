الأرصاد تكشف حالة طقس غدا في المحافظات.. مائل للحرارة وهبوب رياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدًا السبت، في محافظات صعيد مصر، حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارًا على محافظات شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوبه، وسط توقعات بنشاط للرياح.

درجات الحرارة بمحافظات صعيد مصر

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة بمحافظات شمال الصعيد 32 درجة للعظمى خلال فترات النهار، و21 للصغرى خلال ساعات الليل المتأخرة، و41 درجة للعظمى بمحافظات جنوب الصعيد، تنخفض ليل لتصل إلى 25 درجة للصغرى في فترات الليل.

نشاط للرياح على مناطق متفرقة من شمال الصعيد

وتوقع خبراء الأرصاد وجود نشاط للرياح على عدد من محافظات شمال الصعيد وجنوبه، وانخفاض نسبة تساقط الأمطار أو انعدامها، وسط توقعات بنشاط للرياح تصل إلى 32 كيلومتر في الساعة على شمال الصعيد، و35 كيلو في الساعة على جنوبه.

استعدادات «الصعيد» للتعامل مع الأمطار

ورفعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات صعيد مصر، درجة الاستعداد ضمن إجراءات التعامل مع موسم تساقط الأمطار في فصل الشتاء، التي تضمنت التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، وجاهزية سيارات سحب المياه من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات للمياه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظات والوحدات المحلية والمديريات، وذلك للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوطها.