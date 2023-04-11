4 ظواهر جوية في طقس المحافظات غدا الأربعاء.. بينها نشاط الرياح

يشهد طقس غدا الأربعاء 4 ظواهر مختلفة أبرزها سقوط أمطار رعدية على عدد من المناطق والمحافظات، والتي تؤثر على مناطق السواحل الشمالية، مع وجود نشاط كبير للرياح والعواصف الترابية في المناطق الجنوبية.

أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات

وتضرب الأمطار الرعدية محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس غدا الأربعاء في ساعات متأخرة من الليل، فيما تشهد محافظات أخرى سقوط أمطار خفيفة خلال ساعات النهار.

كما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطارا رعدية في الساعات الأولى من نهار الأربعاء، فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء أمطار متفاوتة الشدة قد تزيد غزارتها أحيانا في المساء.

وتشهد محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر احتمالية سقوط أمطار بنسبة 20% فقط، بعكس المتوقع على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط الرياح في المحافظات

وتشهد عدة محافظات نشاط الرياح تصل سرعتها في البحر الأحمر وشمال الصعيد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري إلى 44 كيلومترا تقريبا، وتنخفض في جنوب الصعيد إلى 38 كيلومترا، فيما تنخفض تدريجيا وصولا إلى القاهرة، وتسجل 36 كيلو في الساعة.

عاصفة ترابية في البحر الأحمر

وتشهد محافظات شمال وجنوب الصعيد والبحر الأحمر نشاطا للرياح المحملة بالأتربة والتي تصل إلي حد العاصفة بسبب سرعة الرياح والتي تصل سرعتها إلى 38 كيلو في الساعة.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في بيانات رسمية لها، من الوقوف أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة والمباني المتهالكة بسبب سرعة الرياح لعدم تعريض حياتهم للخطر.