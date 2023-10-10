إنجازات 10 سنوات.. طفرة في المدارس لتخفيض كثافة الفصول بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ خلال السنوات الـ10 الماضية، تغييرًا كبيرا في نوعية المدارس التي جرى إنشاؤها إضافة لإنشاء مدارس جديدة، بعدما كان الأطفال والطلاب يعانون لسنوات عدة من الانتقال من قرية تابعة لقرية أم أو لمدينة، لتلقي تعليمهم.

إنشاء المدارس لخفض كثافة الفصول

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ قطاع التعليم بكفر الشيخ شهد خلال الـ10 سنوات نهضة كبيرة لم يسبق لها مثيل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المدارس المتعددة لخفض كثافة الفصول والتي وصلت في بعض المدارس لـ25 طالب وطالبة، وفي أماكن أخرى وصلت لـ48 طالب وطالبة بعد أنّ كانت كثافة الفصول تصل لـ70 طالب وطالبة وخاصةً في المرحلة الأساسية، فتم إنشاء 332 مدرسة تضم 4497 فصلاً بتكلفة إجمالية مليار و800 ألف جنيه، على مدار 10 سنوات.

وأضاف «نور الدين»، أنّه في عام 2015 تم إنشاء 14 مدرسة تضم 135 فصلاً، وفي عام 2016 تم إنشاء 31 مدرسة تضم 327 فصلاً، وفي عام 2017 تم إنشاء 19 مدرسة تضم 272 فصلاً، وفي عام 2018 تم إنشاء 75 مدرسة تضم 1042 فصلاً، وعام 2019 تم إنشاء 30 مدرسة تضم 368 فصلاً، وفي عام 2020 تم إنشاء 44 مدرسة، تضم 633 فصلاً، وفي عام 2021 تم إنشاء 29 مدرسة تضم 462 فصلاً، وفي عام 2022 تم إنشاء 57 مدرسة تضم 775 فصلاً، وفي عام 2023 تم إنشاء 33 مدرسة تضم 465 فصلاً.

إنشاء 62 مدرسة بقرى «حياة كريمة» في مطوبس

وتابع «نور الدين»، أنّه تم إنشاء 62 مدرسة بقرى «حياة كريمة» بمطوبس، تضم 651 فصلاً، فتم إنشاء 5 مدارس جديدة، و38 مدرسة تطوير ورفع كفاءة، ومدرسة إحلال جزئي، و4 مدارس إحلال كلي، و3 مدارس توسعة، و3 مدارس إحلال كلي وصيانة، ومدرستين إحلال جزئي وصيانة، و7 مدارس توسعة وصيانة، وعقب إنشاء تلك المدارس أصبحت متوسطة كثافة الفصول ل 48 طالب وطالبة.

وقال «نور الدين»، أنّ عدد المدارس والمشروعات التي تم إنشاؤها بقرى مركز مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 62 مدرسة، تضم 651 فصل، فتم إنشاء 5 مدارس جديدة، وتطوير ورفع كفاءة 38 مدرسة، وإحلال جزئي مدرسة، وإحلال كلي 3 مدارس، وتوسعة لمدرستين، وإحلال كلي وصيانة 3 مدارس، وإحلال جزئي وصيانة مدرستين، وتوسعة وصيانة 7 مدارس.

إنشاء عدد من المدارس النوعية

وأوضح «نور الدين»، أنّه خلال السنوات الـ10 تم إنشاء عدد من المدارس النوعية والتي تختلف في نوعية التعليم التي تقدمها، فتم إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بإبشان، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، والمدرسة الحكومية والدولية للغات، الواقعة على رافد الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ - طنطا»، إضافة للمدرسة الصناعية النسيجية بفوه، لإحياء صناعة السجاد والجوبلان والكليم، كما تم استحداث أقسام جديدة بالمدارس الصناعية، لتتواكب مع المهن التي يعمل بها أهالي المحافظة، ومنها قسم للاستزراع السمكي بقلين وبعدد من المدارس الصناعية، بالإضافة لقسم للتعدين، لتأهيل الطلاب للعمل في مجال التعدين، كما تمكنت مديرية التربية والتعليم خلال تلك السنوات من تنفيذ 890 دورة تدريبية للمُعلمين في كافة الأقسام والمواد الدراسية، بتدريب 51 ألف و881 مُعلماً.

وأشار «نور الدين»، إلي أنّ الفترة المقبلة ستشهد افتتاح 16 مدرسة بعدد من قرى محافظة كفر الشيخ، لتقليل الكثافة بالفصول، ولتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، خاصةً عقب استلام المُعلمين عملهم ضمن الـ30 ألف مُعلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام الماضية، ونصيب كفر الشيخ خلال مسابقتين أكثر من 1900 مُعلم ومُعلمة.