مكالمة صادمة وأزمة سابقة.. هل تهرب بيرسي تاو من معسكر جنوب أفريقيا؟

أصبح الجنوب أفريقي بيرسي تاو، حديث الجميع خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الأزمة التي تفجرت عقب اعتذاره عن الانضمام لمنتخب بلاده، في التوقف الدولي الحالي لـ«أسباب عائلية».

هل تهرب بيرسي تاو من تمثيل منتخب جنوب أفريقيا؟

تصريحات وتلميحات لمدرب منتخب جنوب أفريقيا هوجو بروس، بعد رفض بيرسي تاو الانضمام لمعسكر «البافانا بافانا» استعدادا لمواجهتي إيستونيا وكوت ديفوار وديا خلال توقف أكتوبر الدولي، ما أثار التساؤلات حول تهرب لاعب الأهلي من معسكر منتخب بلاده.

«خيبة أمل» يعيشها بروس، الذي كشف عن تلقيه مكالمة صادمة من اللاعب خلال الأيام الماضية، يخطره خلالها بعدم قدرته على الانضمام لمعسكر منتخب جنوب أفريقيا لظروف أسرية.

تفاصيل أزمة بيرسي تاو مع منتخب جنوب أفريقيا

مشاركة بيرسي تاو بعد هذه المكالمة مع مدرب منتخب بلاده، في مباراة الأهلي والإسماعيلي والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية لهدف، سجل خلالهم لاعب جنوب أفريقيا هدفين، جعل هوجو بروس يخرج عن صمته.

«كيف لعب بعدما أخطرني بأن لديه ظروف عائلية؟» بهذا التساؤل بدأ هوجو بروس تصريحاته التي نقلتها صحيفة «سويتان» الجنوب أفريقية، والتي أكد خلالها أنها ليست المرة الأولى التي يرفض خلالها لاعب الانضمام للمنتخب لظروفٍ ما، ويتفاجأ به يدافع عن ألوان ناديه.

لم تكن أزمة وتلميحات هوجو بروس بشأن بيرسي تاو، ورفضه الانضمام لمنتخب بلاده هي الأولى، حيث تعيد للأذهان أزمة سابقة تعود إلى شهر مارس 2022، عندما خرج مدرب جنوب أفريقيا بتصريحات يهاجم خلالها مهاجم منتخب «الأولاد».

هوجو بروس حينها استبعد بيرسي تاو من قائمة منتخب جنوب أفريقيا، وأكد أنه منذ انضمامه من برايتون الإنجليزي إلى الأهلي لم يتدرب أو يلعب كثيرا بسبب كثرة الإصابات، مؤكدا أن عليه الابتعاد عن كرة القدم لمدة 6 أشهر من أجل استعادة ليقاته البدنية.