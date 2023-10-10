وزير الداخلية: نؤمن الجبهة الداخلية ونواجه مخططات الهدم بحسم

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنّ الشعب يقف بوعيه وحسه الوطني لحماية المكتسبات والحفاظ على مقومات الدولة، وتلعب وزارة الداخلية دورها في حماية وتأمين الجبهة الداخلية من خلال المواجهة الحاسمة لمخططات الهدم، عبر نشر الشائعات وتزييف الحقائق والتصدي لكل أشكال الجريمة.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «تواصل اليقظة الأمنية جهودها للرصد المبكر لأي تهديدات أو مساعٍ لإعادة إحياء التنظيمات الآرهابية والعصابات الإجرامية، والعمل على إجهاضها في مهدها للحفاظ على أمن الوطن وترسيخ دعائم الاستقرار».

وتابع وزير الداخلية: «عكفت وزارة الداخلية على تنفيذ محاور تطوير استراتيجيتها الأمنية بمواكبة النهضة التي شهدتها البلاد في جميع المجالات وتحقيق التفوق الأمني، وفي مقدمة تلك المحاور الارتقاء بقدرات العنصر البشري».