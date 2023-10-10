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الرئيس السيسي لخريجي الشرطة: تحصلتم على تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم على نحو مناسب

كتب:

شريف سليمان
12:23 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لخريجي كلية الشرطة، قائلًا: «أتمنى لكم التوفيق وأهنئكم، بدأت مهمتكم بعد تخرجكم وبعدما تحصلتم على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم على نحو مناسب ويسعدنا جميعًا».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة: «نشهد اليوم تخرج طلاب وطالبات حصلوا على الماجستير والدبلوم وهو ما يعني أننا نطور في أداء ومستوى التأهيل العلمي بالإضافة إلى التأهيل البدني، ستتعاملون مع مواطني مصر سواء العاديين أو الخارجين عن السياق».

وتابع: «من المهم أن نلتزم وننفذ ونحترم دولة القانون والمعايير التي تعلمتموها في الكلية مع الجميع، وفي النهاية هناك قانون يحكمنا جميعًا.. أتمنى التوفيق لكم وحفظكم الله ووفقكم».

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