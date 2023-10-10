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افتتاح وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية في شرق النيل ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
12:31 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
افتتاح وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية في شرق النيل ببني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية، بمنطقة الـ77 فدانا بمدينة بني سويف شرق النيل، وذلك في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيدة.

مكونات وحدة الاسكان الاجتماعي الصحية

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أقسام ومكونات الوحدة والتي تتكون من طابقين، واستمع إلى شرح موجز من وكيل الوزارة عن منظومة العمل والخدمات التي تقدمها، وتشمل خدمات الاستقبال والطوارئ، طب الأسرة، الأمومة والطفولة، الرعاية المتكاملة للطفل المريض، اكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات تنظيم الأسرة، المعمل، الأسنان، الصيدلة، التطعيمات، نادي الأسرة، مكتب الصحة، مراقبة الأغذية والبيئة.   

التوسع في تقديم الخدمة الصحية بالتجمعات العمرانية الجديدة

وأثنى المحافظ على افتتاح الوحدة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنطقة الإسكان الاجتماعي، ضمن خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمة الصحية بالتجمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى حرصه على النهوض بالقطاع الصحي وتحسين مستوى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في هذا القطاع الذي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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