وزير الداخلية: نواصل توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراض الأمن

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنّ مسارات تطوير وتحديث مفردات منظومة الموارد البشرية، انطلقت بداية من التدقيق في معايير اختيار الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها، وتطبيق منظومة تدريبية وتأهيلية متكاملة، ودعمها بالمؤهلات العلمية والمهارات الفنية، بالتوازي مع تنمية القدرات الشخصية والمهارات السلوكية لهم، عبر برنامج علمي جرى استحداثه بالتنسيق مع الجامعات المتخصصة، فضلا عن الارتقاء بحجم التحديات التي تواجه مسيرة العمل الوطني.

وأضاف توفيق، خلال كلمته بحفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «حرصت الوزارة على مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراض الأمن، استكمالا لمنظومة التعليم الإلكتروني لطلاب كلية الشرطة».

وتابع وزير الداخلية: «يأتي ذلك إضافة إلى تطوير ميادين التدريب بكليات ومعاهد الشرطة، وفقا لأحدث المعايير والنظم والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العملية التدريبية، وكذا الاستفادة من الخبرات الدولية بتدريب كوادر الوزارة في المجالات الأمنية المختلفة».

وواصل: «يقف أمام حضراتكم بين الخريجين أول دفعة من الطالبات خريجات كلية الحقوق والتربية الرياضية، حصلن على درجة الماجستير في العلوم القانونية أو المرتبطة بالعمل الأمني، وجرى إعدادهن بدنيا وذهنيا بما يؤهلهن للعمل في مختلف المجالات الأمنية، إيمانا بقدرة المرأة المصرية على خوض كل الميادين».