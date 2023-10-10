«المنشآت السياحية»: ارتفاع نسب إشغال مطاعم القاهرة خلال الصيف إلى 95%

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن متوسط نسب إشغال مطاعم القاهرة الكبرى سواء الثابتة أو النيلية خلال فصل الصيف المنقضي، خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس 2023 تراوحت ما بين 90 إلى 95%، موضحا أن زيادة أعداد العرب الوافدين للقاهرة في هذه الفترة كانت سببا في ذلك.

السياح السعوديين

وأضاف «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن» أن السياح السعوديين كانوا أكثر السياح العرب حضورًا بالمطاعم والمنشآت السياحية بالقاهرة والجيزة خلال فصل الصيف الماضي، ثم الكويتين والليبيين ثم الإماراتيين والقطريين، والسودانيين.

ارتفاع نسب إشغال مطاعم العلمين

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن مطاعم الساحل الشمالى والعلمين حققت أيضا نسب إشغال مرتفعة خلال فصل الصيف الماضى، مشيرا إلى أن مهرجان «العالم علمين» الذي أقيم بمدينة العلمين كان أحد الأسباب الرئيسية فى زيادة نسب إقبال الرواد على مطاعم الساحل الشمالي والعلمين.