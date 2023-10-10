تنفيذ 65% من أعمال كوبري الباجور العلوي في المنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بقطاع الطرق، نظراً لأهميتها وحيويتها.

وبدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بكورنيش شنوان الجديد بشبين الكوم بطول 550 مترا، وذلك ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، حيث جاري تكسير الأرصفة القديمة المتهالكة وتهيئة الموقع العام تمهيدا للبدء فى الأعمال الإنشائية وتركيب البلدورات وبلاعات مياه الأمطار.

جولة محافظ المنوفية في شبين الكوم

وكلّف المحافظ رئيس المدينة، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، لرفع كل التراكمات ونواتج التطوير أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة كونه طريق حيوي ومهم، مؤكدا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفسا جماليا للأهالي.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال التطوير بكوبري الباجور العلوى تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، حيث أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أنه تم الانتهاء من أعمال صب البلاطات الخرسانية بالاتجاه القادم من الباجور لمدينة شبين الكوم بنسبة تنفيذ 65% تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، وقد وجه المحافظ بتقديم كافة التيسيرات أمام الشركة المنفذة لتسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لنهو الأعمال فى أسرع وقت ممكن كونه محور مرورى هام يربط مدينة الباجور بشبين الكوم.

محافظ المنوفية يوجه بسرعة الانتهاء نقل خطوط المياه

وخلال تفقده، أجري محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا برئيس شركة مياة الشرب والصرف والصحي، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال نقل خطوط المياة لتسريع الأعمال التحضيرية للبدء فى أعمال الرصف وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

سرعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب

كما تفقد محافظ المنوفية عددا من الفصول الدراسية بمدرسة المؤسسة بنون، موكداً ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات تسليم الكتب الدراسية فوراً، حرصاً على مصلحة الطلاب.