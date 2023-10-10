الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من حصار غزة: محظور بموجب القانون الدولي

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنّ الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعيًا جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظلّ قابلًا للتطبيق طوال الهجمات».

وأشار إلى أنّ الحصار يهدّد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردّي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خاصة في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.

وتابع: «فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني»، مؤكدًا أن أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار، يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.