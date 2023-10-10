الأمم المتحدة تحذر من زيادة أعداد النازحين في فلسطين: الوضع سيئ

حذرت منظمة الأمم المتحدة من تردي الأوضاع في فلسطين، في ظل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبحسب تقرير الوضع لمنظمة الأونروا التابعة للمنظمة الدولية، بخصوص قطاع غزة، لا يزال الوضع سيئًا مع تصاعد النزوح الجماعي بسرعة، والذي وصل لأكثر من 187.518 شخصًا وفقًا لأرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، متوقعة ارتفاع الأعداد.

جهود الأمم المتحدة في فلسطين

وتابع التقرير الصادر عن الأونروا، أن هناك حوالي 137 ألفا و500 نازح دون مأوى في 83 مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مختلف أنحاء قطاع غزة، ومع ذلك، لم يتم تخصيص جميع المدارس كملاجئ للطوارئ، ما أدى إلى الاكتظاظ ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة.

وأشار التقرير إلى أنّ جهود الأمم المتحدة في فلسطين، خلال تلك الفترة، تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية، لكنها تتعرض للعرقلة بسبب العدد الهائل من النازحين، لافتا إلى أنه يجرى حاليا توزيع الخبز على النازحين بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ولسوء الحظ، فقد تأثرت 18 منشأة تابعة للأونروا، بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس، منذ 7 أكتوبر بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة المستمرة.

خسائر مدنية بين الفلسطنيين

وبحسب التقرير، كانت الخسائر في صفوف المدنيين مدمرة، حيث قُتل 560 فلسطينيا، من بينهم 90 طفلا، وأصيب 2900 آخرين، وتعرض العديد من النازحين الذين لجأوا إلى مدارس الأونروا لإصابات بسبب الغارات الجوية القريبة، كما توقف التعليم في المنطقة حيث أن جميع مدارس الأونروا، بما في ذلك المراكز المتخصصة، لا تزال مغلقة، مع تأثر الخدمات الصحية بشدة، حيث أن 15 مركزًا صحيًا فقط من أصل 22 مركزًا تابعًا للأونروا تقدم خدمات محدودة، كما أن المتصلين الذين يطلبون المساعدة عبر الخط الساخن المجاني يتزايدون.