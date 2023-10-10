شرط رئيسي للقبول في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط القبول في اختبارات مسابقة التربية والتعليم لتعيين «30 ألف معلم» الجدد ضمن المقرر تعيينهم على مدارس الـ5 سنوات، وهي اجتياز اختبارات القبول، وتتضمن «الحاسب الآلي والمعلومات العامة واختبارات الكفايات تربوية واختبارات الكفايات السلوكية السمات».

مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ شروط التقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم، تتمثل في اللياقة البدنية والجسمانية و«عدم السمنة»، موجّها الراغبين في التقديم في المسابقة التجهيز جيدا بدنيا وجسمانيا استعدادا لإجراء الاختبارات.

اختبارات الحاسب الآلي والمعلومات العامة

وتستعد بنوك الأسئلة لوضع الاختبارات من قبل المركز القومي للامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكليات التربية، مثل المشروعات الجارية في الدولة واستراتيجية مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها.

اختبار كفايات تربوية

ويتضمن اختبار كفايات تربوية المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم، منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال والإدارة والإشراف، إضافة إلى اختبارات التخصص، وتشمل ما يتعلق بطرق ومناهج تدريس المواد حسب تخصص الخريج.

اختبارات الكفايات السلوكية

وجرى تحديد نحو 12 سمة يجب أن تتوافر في المعلم، بدءا من السمات الشخصية والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي وكذلك المهارات الوظيفية، وتشمل السمات التي يجب أن تتوفر في المعلم، ومنها التفكير الناقد والإدراك والتركيز، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم منها اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية.