هل مادة تكنولوجيا المعلومات للمرحلة الابتدائية خارج المجموع؟.. «التعليم» تجيب

وجّهت المديريات التعليمية، خطابا مهما بشأن الجدل حول مادة التكنولوجيا المعلومات للصفوف الابتدائية، وأنّها غير مضافة للمجموع وتخفيض عدد الحصص لها، في العام الدراسي الحالي 2023-2024، الذي انطلق يوم 30 سبتمبر الماضي وفقا للخريطة الزمنية للدراسة المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

مادة التكنولوجيا المعلومات

وأكدت المديريات التعليمية، أنّه طبقا للقرار الوزاري 167 تم وضع مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) من المواد الأساسية وتدرس بواقع فترة واحدة في المرحلة الابتدائية، وتكون فترة بواقع حصتين متتاليتين، حيث إنّ توزيع منهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والوارد إلينا من مركز تطوير المناهج، يحتوي على عدد درسين في الفترة.

عدم تخفيض الحصص الدراسية

وتابعت المديريات، «لاحظنا أنّ بعض مدراء المدارس خفضوا عدد الحصص لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فترة واحدة إلى نصف فترة (حصة واحدة)، ويتم تخصيص فترة من فترات اليوم الدراسي لمادة الحاسب في ضوء توفير المعلمين والمعامل».

وشددت المديريات في خطابها، على عدم تخفيض الحصص بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمراحل التعليم العام بجميع المدارس، لصالح العملية التعليمية وضمان تدريس منهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات المقرر بالكامل.