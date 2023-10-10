«التعليم»: بدء إجراءت الترشح لانتخابات المكاتب التنفيذية للفصول واتحاد الطلاب

بدأت المدارس إجراء الترشح لانتخابات المكاتب التنفيذية للفصول، واختيار أمين اتحاد الطلاب لكل مدرسة والأمين المساعد، تمهيدا لإجراء انتخابات لاختيار الأمين والأمين المساعد على مستوى الإدارات التعليمية ثم المديريات ثم الجمهورية، ومن المقرر اختيار أمين اتحاد طلاب المدارس على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني.

انتخابات المكاتب التنفيذية

واشترطت المدارس فيمن يترشح للمكاتب التنفيذية، أن يكون الطالب سدد المصاريف الخاصة بالمدارس الحكومية للمرحلة الثانوية في مكتب البريد في موعد أقصاه 2023-10-15.

انطلق العام الدراسي الحالي يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يلي.

- امتحانات الترم الأول: الأحد 14 يناير 2024 .

- موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- 27 يناير 2024: بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين.

- موعد الدراسة في الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني: السبت 15 يونيو 2024.