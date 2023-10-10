أحمد الطاهري: مصر تتصدى لمخطط الاحتلال بتفريغ الأراضي الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّنا تابعنا التصريحات بالغة الأهمية التي جاءت على لسان مصادر أمنية رفيعة المستوى، متابعا: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام قول إنّ القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية الآن، وكان هناك أكثر من إشارة في هذا التصريح».

وأضاف الطاهري خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الإشارة الأولى أنّنا أمام مخطط قديم فاسد سياسيا وتاريخيا، لطالما كان من أطروحات الاحتلال الإسرائيلي على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وكانت مصر تتصدى لهذا المخطط وستتصدى له أيضا.

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «المخطط مبني على فكرة تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من سكانها وأصحاب الأرض، وهذا الأمر ليس سرا، وانتقل من أن يكون قراءات في غرف مغلقة إلى أطروحات رسمية ودبلوماسية، وحدث عليه التفاف أكثر من مرة».

وأوضح: «بدأ الأمر حين جرى الانسحاب الأحادي من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبناء الجدار العازل، وحينها البعض داخل قطاع غزة أعلن أنّ القطاع حصل على استقلاله، وحرصت مصر حينها على تأكيد ثوابت القضية، وأنّ هناك دولة احتلال وعليها مسؤولية بألا يتحول هذا القطاع إلى سجن كبير، وكان لمصر دور رئيسي في حكم محكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العنصري والمعروف باسم الجدار العازل».