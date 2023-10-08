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مصطفى عمار يُشيد بتغطية «القاهرة الإخبارية» لأحداث فلسطين.. ويشكر الطاهري

كتب:

شريف سليمان
11:47 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار

تقدم الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، بالشكر للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على التغطية المميزة لقناتي القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز لما يحدث في فلسطين على مدار اليومين الماضيين.

عمار: مصر تمتلك ذراعا إعلامية كبيرة

وقال «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»: «أشكر الطاهري على التغطية المميزة باحترافية شديدة، وهي تؤكد أن مصر تمتلك ذراعا إعلامية كبيرة استطاعت في فترة قصيرة فرض نفسها على الساحة الإقليمية».

إلى ذلك، أكد «عمار»، أن أكتوبر شهر الانتصارات الذي رفع فيه الجندي المصري رأس الشعب المصري والعربي بعبور 1973 والهزيمة الساحقة للعدو الصهيوني.

وواصل: «لم ييأس المصريون في أنهم سيحققون المستحيل رغم صعوبة الظروف وأن الأرقام والتحليلات تقول إن المصريين من المستحيل أن يعبروا، ويقيننا دائما في الله أنه لن يستطيع أحد المزايدة علينا أو المتاجرة بقضايانا».

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