ضبط مخالفات تموينية في عدة مخابز وأسواق بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط مخالفات.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية بمركزي دمنهور وكفر الدوار عن ضبط مخبز تصرف في 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومحلين للجزارة لعرضهما لحوم ذُبحت خارج المجازر الآلية، و7 محلات لبيعها سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحلين آخرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محاضر تموينية في البحيرة

كما تم تحرير 3 محاضر تجميع سلع تموينية مدعمة بهدف الاتجار بها بالسوق السوداء، وفي مركزي كوم حمادة وأبو حمص تم ضبط 21 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و7 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي حوش عيسى وإيتاي البارود، تم ضبط سيارة محملة بـ43000 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء، و182 كيس مقرمشات منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى 150 لتر سولار تم تجميعها داخل أحد محطات الوقود، و3 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبزين لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مدينة النوبارية تم ضبط 2500 كيلوجرام نشا داخل أحد مصانع الألبان منتهي الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.