اهتمام كبير توليه الدولة بمشروعات تحلية مياه البحر، مع تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إتاحة الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات التحلية، موجها بالحرص على سرعة تنفيذ تلك المحطات وتشغيلها، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لكونها تُسهم في توفير الاحتياجات المائية لمختلف جوانب التنمية.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خريطة مشروعات تحلية مياه البحر في مصر، 9 ملايين متر مكعب يوميًا كالتالي..

مشروعات تحلية مياه

- 2050 خطة استراتيجية موزعة على 6 خطط خمسية حتى 2050

- 9 ملايين متر مكعب/ يوميا، إجمالي الكمية المستهدف إنتاجها.

مشروعات الأسبقية الأولى حتى 2025

- 21 مشروعًا رئيسا سيتم تنفيذها.

-3.4 ملايين متر مكعب/ يوميا إجمالي مستهدفات المرحلة.

-10 محافظات مستهدفة

-8 قطع أراض تم تخصيصها حتى الآن.

خريطة مشروعات المرحلة الأولى لتحلية مياه البحر في مصر

مطروح

-4 مشروعات بطاقة 335 ألف متر مكعب / يوميا بالحمام والضبعة والعلمين وشرق رأس الحكمة.

البحر الأحمر

4 مشروعات بطاقة 85 ألف متر مكعب/ يوميا برأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم.

جنوب سيناء

مشروع رئيس في رأس سدر بطاقة 70 ألف متر مكعب/ يوميا.

الإسماعيلية

مشروعان بطاقة مليون متر مكعب/ يوميا في فايد، وشرق الإسماعيلية.

غرب بورسعيد

مشروع بطاقة 466 ألف متر مكعب/ يوميا.

السويس

مشروع بطاقة 409 آلاف متر مكعب/ يوميا.

جمصة بالدقهلية

مشروع بطاقة 35 ألف متر مكعب/يوم.

البحيرة

مشروعان بطاقة 455 ألف متر مكعب/يوم برشيد وإدكو.

كفر الشيخ

مشروع بالحامول بطاقة 30 ألف متر مكعب/يوم.

الإسكندرية

4 مشروعات بطاقة 465 ألف متر مكعب/يوم في شرق وغرب الإسكندرية وأبو قير. ورأس التين.