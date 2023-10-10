أحمد الطاهري: مصر ستتصدى لدعوات النزوح الجماعي تجاه أراضيها

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ القضية الفلسطينية لها ثوابت راسخة بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وهذه القضية في الأصل هي حق الأرض، وهي قضية حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967، وقضية حق العودة للاجئين إلى أراضيهم، ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بناء على حل الدولتين.

وأكد الطاهري، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّه إذا فرغنا هذه العناصر المستقرة والتي شهد النضال الفلسطيني سنوات من أجل تحقيقها، حتى ولو حقق بعض المكاسب البطيئة ولكنه يقف على هذه الثوابت، وما يجري الآن تدمير لكل هذه الثوابت، وهناك توظيف لبعض القوى الإقليمية حاضرة في هذا المشهد، ويتم استخدام الدم الفلسطيني كأحد الكروت الإقليمية في هذا المشهد.

وأضاف أنّ التصريحات المصرية وإطار الحركة المصري حتى من خلال سيل من المباحثات الهاتفية أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع القوى الإقليمية والدولية، تؤشر إلى فلسفة القراءة المصرية بالمشهد، وتتسق مع الدور التاريخي لمصر تجاه هذه القضية.

وتابع الطاهري، أنّ فلسطين بالنسبة لمصر ليست دولة جارة، بل قضية أمن قومي بالأساس، وما يجري الآن ومحاولات الدفع وتغذية دعوات النزوح الجماعي والتهجير القسري تجاه الأراضي المصرية والأراضي الأردنية من قبل الضفة الغربية، مخطط قديم رفضته مصر وستتصدى له بحسب هذه التصريحات.