افتتاح عيادتي الصرع والغدد الصماء بمستشفى أطفال الأنفوشي في الإسكندرية

افتتحت الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي بمديرية صحة الإسكندرية، يرافقها الدكتورة نهى أحمد، مدير ادارة الرعاية العاجلة والطوارئ، اليوم، عيادتي الصرع والغدد الصماء بمستشفى أطفال الانفوشي.

وأوضحت الدكتورة إيناس جلال، مديرة المستشفى في بيان اليوم، إن عيادة الصرع أقيمت تحت إشراف الدكتور طارق عمر، أستاذ الأمراض النفسية واستشاري الامراض النفسية والاضطرابات السلوكية في الأطفال والمراهقين.

مواعيد عمل عيادتي الصرع والغدد الصماء

وأشارت مديرة المستشفى إلى مواعيد عمل عيادة الصرع، حيث يتواجد الدكتور طارق عمر، أستاذ الأمراض النفسية واستشاري الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 8 إلى 12 ظهراً، أما عيادة الغدد الصماء فتتواجد بها الدكتورة منى حسني يوم الثلاثاء من الساعه 3 إلى 6 مساءًا.

إضافة خدمات جديدة للتيسير على المواطنين

وأكد بيان مديرية صحة الإسكندرية، أن هذا الافتتاح يأتي في إطار إضافة خدمات جديدة للتيسير على المواطنين، ضمن جهود الدولة المصرية للاهتمام بالجانب الصحي، وبهدف توفير تخصصات مختلفة بالمستشفى.