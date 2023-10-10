هل اعتنق إيدين هازارد الإسلام قبل الاعتزال؟.. صحف عالمية كشفت الحقيقة

نهاية مأساوية ورحيل دون وداع، كتب السطر الأخير في رواية إيدين هازارد داخل المستطيل الأخضر، بعد رحلة قاسية دامت لـ4 سنوات بين جدران «سانتياجو برنابيو»، كانت بمثابة حلم تحول إلى كابوس للمهاجم البلجيكي الذي علق حذاءه بشكل نهائي.

هل اعتنق إيدين هازارد الإسلام قبل الاعتزال؟

حكايات إيدين هازارد مع الساحرة المستديرة وملاعبها، ستظل شاهدة على مسيرة أسطورة عكرت صفوها الإصابات، ويرصد التقرير التالي، المشهد الأبرز للبلجيكي داخل ملاعب كرة القدم قبل الاعتزال.

«إيدين هازارد يسجد في الملعب».. كان المشهد الأكثر إثارة للجدل في مسيرة النجم البلجيكي، في أثناء الدفاع عن ألوان قميص ليل الفرنسي، باعتباره لم يحدث من الأساس، إذ اتخذ هازارد وضع السجود بعد تعرضه لإصابة قوية، أشعرته بألم شديد لم يتحمله وظل ممسكًا بالأرض لحين إسعافه، لكن بعض الكاميرات التقطت الصورة وبدأت في وضع تخيلات لا أساس لها من الصحة.

كيف تناولت الصحف العالمية حقيقة اعتناق هازارد للإسلام؟

عام 2013، نشرت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، تقريرًا عن إيدين هازارد، تضمن بعض السطور التي تحدثت عن اعتناق البلجيكي للإسلام، وابتعاده عن تناول الكحوليات بأنواعها كافة، وذلك باعتباره خرج من مدينة يغلب على سكانها اعتناق الدين الإسلامي والسير على تقاليده.

عام 2014، اعتبرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إيدين هازارد ضمن قائمة اللاعبين المسلمين المقرر ظهورهم في كأس العالم الذي أقيم في البرازيل حينها، وذلك رغم عدم تصريح البلجيكي بأي شيء حول ديانته أو معتقداته الدينية.

عام 2015 تجددت شائعات اعتناق إيدين هازارد للإسلام، ما دفع صديقه السنغالي السابق في تشيلسي ديمبا، للحديث عن حقيقة الأمر، ليؤكد أن البلجيكي مهتمًا بالفعل بمعرفة تعاليم الدين الإسلامي وكيفية قراءة القرآن، إذ طرح عليه العديد من الأسئلة الخاصة بالدين الإسلامي، لكنه لم يعتنق الديانة الإسلامية بعد، وذلك في تصريحات سابقة لصحيفة «الجزيرة» السعودية.

قبل ساعات قليلة، أعلن إيدين هازارد اعتزال كرة القدم، بعد رحلة طويلة مع الإصابات، التي عرقلت طريقه، لينتهي حلم البلجيكي بالذهاب بعيدًا وحصد جميع الألقاب الممكنة.

طفولة ونشأة إيدين هازارد كانت في مدينة لالوفيا البلجيكية، التي يغلب على سكانها الطابع الإسلامي، الأمر الذي دفع نجم تشيلسي واللوس بلانكوس المعتزل، لقراءة تقاليد الدين الإسلامي، والاهتمام بمعرفة كل ما يخص القرآن الكريم.

إيدين هازارد لا يفوت فرصة إلا وأرسل التهاني للمسلمين في المناسبات والأعياد الدينية المختلفة، الأمر الذي ربط اسمه باعتناق الدين الإسلامي.