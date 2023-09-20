ينتظر محبو كرة القدم حول العالم، موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين والقنوات الناقلة لمتابعة لقاء ممتع كما اعتادوا من الفريق الملكي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين والقنوات الناقلة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وفق ما تم الإعلان عنه في جدول البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين والقنوات الناقلة

يأتي موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين، اليوم الأربعاء في الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره يونيون برلين، اليوم، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين

واستكمالا لعرض موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين والقنوات الناقلة، أعلنت قناة بي إن سبورت، إذاعة المباراة باعتبارها المالك الحصري للبطولة، إذ تذاع المباراة بالتحديد على قناة بي إن سبورتس 2 أتش دي، بتعليق علي محمد علي، وذلك على تردد 11084.

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