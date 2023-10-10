ضبط مخالفات تموينية وإعدام أغذية فاسدة في حملات مكبرة بالمنصورة

أعلن حي غرب المنصورة بالدقهلية، عن قيامه بمتابعة أعمال لجنة التفتيش الخماسية بحملة على المحال التجارية للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار الحي في بيان له، إلى أن الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، موضحا أن الحملات استهدفت المنشآت التجارية بمنطقة شارع عبد السلام عارف.

إعدام أغذية فاسدة

وتمكنت الحملة من إعدام 15 كيلو طماطم، و12 كيلو كوسة، و12 كيلو فلفل، و6 كيلو عجين، لتغير الخواص الطبيعية بها، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما قامت الحملة بتحرير 3 محاضر عدم توافر شهادات صحية، ومحضر عدم توافر اشتراطات صحية، وتم تحريز أنبوبة غاز منزلية بمنشأة تجارية.